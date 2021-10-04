Тренер синхронисток защитила высказавшегося о вручении BMW Авериной гимнаста

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что поддерживает гимнаста Артура Далалояна, посчитавшего несправедливым вручение автомобиля BMW X5 Дине Авариной, занявшей второе место на Олимпийских играх в Токио. Ее цитирует RT.

Покровская защитила спортсмена, подвергшегося критике со стороны президента Федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. «В этой ситуации я полностью на его стороне. Человек имеет право высказать свое мнение. За что его оскорблять? Более того, уверена, Далалоян сказал не только за себя, но и за многих спортсменов», — посчитала Покровская.

1 октября Винер-Усманова назвала Далалояна идиотом. «Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — спросила она. Также гимнаст подвергся критике со стороны депутатов Госдумы Ирины Родниной, Дмитрия Свищева и Светланы Журовой.

Далалоян заявил, что считает несправедливым вручение Дине Авериной BMW X5. По мнению спортсмена, гимнастка не должна была получить автомобиль, который дарили только победителям Игр.

Дина Аверина на Олимпиаде в Токио уступила первое место в личном многоборье Линой Ашрам. Ее сестра-близнец Арина заняла четвертое место, однако получила автомобиль BMW X3, который вручали серебряным и бронзовым призерам Игр. Далалоян стал олимпийским чемпионом в командном многоборье.