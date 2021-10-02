В Госдуме отчитали назвавшего несправедливым вручение BMW Дине Авериной гимнаста

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на критику олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, назвавшего несправедливым вручение автомобиля BMW X5 Дине Авериной, завоевавшей на Играх серебро в художественной гимнастике. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Депутат обратил внимание на то, что решение принимает общественный совет и фонд поддержки олимпийцев, и связано оно было с тем, что в правительстве хотели поддержать спортсменку. «Машина – дорого, но спортсмены жизнь потратили на то, чтобы отдавать себя. Некорректно со стороны известного спортсмена делать заявление по отношению материальных подарков», — отчитал Далалояна он.

1 октября Далалоян высказался о подаренной Авериной машине. Он заявил, что вручение подарка спортсменке, не ставшей чемпионкой на Олимпиаде в Токио, несправедливо. После этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала гимнаста идиотом.

Вручение автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио состоялось 11 сентября в Кремле. Спортсмены, завоевавшие золотые медали, получили ключи от автомобиля BMW X5. Серебряным и бронзовым призерам вручили BMW X3.

Дине Авериной также подарили BMW X5. На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала серебряным призером в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам.