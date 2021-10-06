Кабаева объяснила недопуск российских гимнасток на турнир в Израиле перед ОИ

Кабаева о недопуске россиянок на турнир в Израиле: смотрится как сговор к судейству на ОИ

Олимпийская чемпионка 2004 года в Афинах Алина Кабаева прокомментировала недопуск российских спортсменок до «Гран-при» Израиля по художественной гимнастике. Ее заявление опубликовал «Спорт-Экспресс».

Кабаева посчитала, что отказ был несправедливым. По ее словам, все команды должны были находиться в равных условиях перед главным стартом года — Олимпийскими играми в Токио, однако этого не произошло. «Проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие лидера — сборной России — израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде», — объяснила Кабаева.

Она отметила, что, если причиной недопуска российских спортсменок были эпидемиологические ограничения, то «Гран-при» проводить не стоило. При этом Кабаева добавила, что ждет разбирательств по поводу произошедшего. «Надеюсь, что Федерация художественной гимнастики России обратится в суд, который разберется в деталях и примет правильное решение», — подчеркнула она.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, что россиянки не были допущены до «Гран-при» Израиля, который проходил 16-17 июля. По ее словам, организаторы приняли такое решение в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в России. Винер-Усманова отметила, что, вероятно, спортсменов не хотели видеть на турнире.

На Играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. Сестра-близнец российской гимнастки Арина не попала на пьедестал почета, заняв четвертое место. В России сочли судейство турнира необъективным.