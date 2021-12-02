Задержание вооруженного мужчины у штаб-квартиры ООН попало на видео

Задержание вооруженного мужчины у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке попало на видео. Кадры с места событий публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На съемке виден мужчина в красной куртке. Он идет спиной в сторону окруживших его правоохранителей, а затем, по их указу, садится на колени. Силовики общаются с ним некоторое время, после чего под руки уводят с места происшествия.

Как сообщают местные СМИ, преступник сам сдался после того, как правоохранители взяли некие документы, которые мужчина принес с собой.

2 декабря полицейским поступило несколько сообщений о вооруженном мужчине около штаб-квартиры организации. Всех сотрудников ООН призвали укрыться внутри штаб-квартиры, комплекс закрыли. Позже стало известно, что злоумышленника задержали. Его мотивы устанавливаются.

