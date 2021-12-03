Звезда UFC отказался от боя с Чимаевым и назвал его новичком

Американский боец UFC Нэйт Диас о Хамзате Чимаеве: он новичок, у него всего четыре боя

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нэйт Диас не видит шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева своим соперником. Об этом сообщает TMZ.

36-летний американский ветеран промоушена отказался от встречи с Чимаевым в октагоне. «Послушайте, не надо проявлять неуважение и предлагать мне такие поединки. Этот парень новичок. У него всего четыре боя в UFC. Парень, ты даже имени моего называть пока права не имеешь», — заявил Диас.

Глава UFC Дэйна Уайт, в свою очередь, выражал заинтересованность в организации схватки между Диасом и Чимаевым. Последний же неоднократно вызывал на поединок именитых бойцов организации. В частности, чеченец выражал готовность подраться с Хорхе Масвидалем и действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

На счету Чимаева четыре победы в четырех поединках в рамках UFC. Все схватки чеченец завершил досрочно. Всего Чимаев одержал десять побед и не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Диас известен своим противостоянием с ирландцем Конором Макгрегором. Он нанес ирландцу первое поражение в UFC, но не сумел добиться победы в их втором поединке.