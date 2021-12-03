Экс-сотрудника посольства Великобритании в Берлине обвинили в шпионаже на Россию

Экс-сотруднику посольства Британии в Берлине предъявили обвинение в шпионаже на Россию

Бывшему сотруднику посольства Великобритании в Берлине предъявили обвинения в шпионаже в пользу Россию. Об этом пишет Reuters.

Британский гражданин по имени Дэвид С. передавал некую информацию российской разведке, в обмен получая денежные выплаты. Обвиняемому грозит экстрадиция в Британию. Прокуратура федеральной земли Бранденбург подтвердила, что соответствующий запрос уже подан в Лондон.

Следствие утверждает, что мужчина шпионил на Россию как минимум с ноября 2020 года. До ареста Дэвид работал сотрудником в британском посольстве в Берлине.