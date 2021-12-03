Роналду забил 800-й гол в карьере

Португальский нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й раз в карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен забил гол в игре 14-го тура Английской премьер-лиги с «Арсеналом». Согласно данным Международной федерации футбола (ФИФА) и Фонда спортивной статистики (RSSSF), рекордсменом по этому показателю является австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан, который за свою карьеры забил 805 голов.

Ранее сообщалось, что Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Португалец отличился голом на 78-й минуте встречи против испанского «Вильярреала» (2:0). Таким образом, он забил в пяти матчах турнира шесть голов. 36-летний футболист стал первым игроком МЮ, кому удалось установить подобное достижение.