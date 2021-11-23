Роналду установил еще одно достижение в Лиге чемпионов

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Статистика доступна на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Португалец отличился голом на 78-й минуте встречи против испанского «Вильярреала» (2:0). Таким образом, он забил в пяти матчах турнира шесть голов. 36-летний футболист стал первым игроком МЮ, кому удалось установить подобное достижение.

«Манчестер Юнайтед» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда набрала десять очков в пяти матчах и не опустится ниже второго места в группе F.

В этом же сезоне Роналду установил еще один рекорд в Лиге чемпионов. Итальянская «Аталанта», гол которой забил футболист, стала 38-й командой, ворота которой поражал португалец в рамках турнира. Это рекордный показатель для главного европейского турнира.