Рошаль заявил о заказном характере дела врачей Сушкевич и Белой

Игнорирование судом практически всех доводов стороны защиты указывает на заказной характер дела против калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в смерти новорожденного. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился известный врач, президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль.

В следственных действиях, в том, как проходили судебные заседания, явно прослеживается заказной характер. Он определяется тем, как грубо не удовлетворялись ходатайства защиты, в том, что ни один представленный стороной защиты специалист не был допущен к выступлению в суде Леонид Рошаль Президент Национальной медицинской палаты

По мнению Рошаля, на заказной характер дела указывает и тот факт, что, согласно материалам дела, о гибели ребенка стало известно не от его родственников, а от анонимного источника.

Однако самые серьезные нарушения врач усмотрел в работе дежурного неонатолога, которая просто не присутствовала при родах, хотя это является ее обязанностью.

«Лишь получив информацию о рождении ребенка, она поднялась в родильный зал, но новорожденного там уже не было, так как его сразу перевели в палату интенсивной терапии. Несмотря на тяжелое состояние недоношенного ребенка, этот доктор-неонатолог не вызвала сразу бригаду из регионального перинатального центра, было упущено драгоценное время», — отметил он.

При этом Рошаль отдельно подчеркнул, что супругом неонатолога является один из судей калининградского суда, что может оказать прямое влияние на ход дела.

Муж данного доктора является судьей калининградского суда. И об этом я говорю прямо Леонид Рошаль Президент Национальной медицинской палаты

Бывшая исполняющая обязанности главного врача роддома №4 в Калининграде Елене Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич обвиняются в убийстве недоношенного ребенка. По версии следствия, в 2018 году они ввели младенцу летальную дозу сульфата магния. Мотивировано это, как считает следствие, было тем, что таким образом они не хотели портить статистику роддома по невыхоженным младенцам, представив все как смерть во время родов.

В декабре 2020 года присяжные оправдали Сушкевич и Белую, так как сочли недоказанным сам факт совершения преступления.

Однако в мае 2021-го этот вердикт был отменен первым апелляционным судом общей юрисдикции, поскольку в ходе суда усмотрели нарушения. Так, одним из присяжных был ранее судимый за умышленные преступления мужчина, который по закону не имел права занимать этот пост.

В августе 2021 года дело было передано в Московский областной суд, который в октябре взял Белую и Сушкевич под стражу на три месяца.