Семак поддержал покинувших трибуны фанатов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку действиям фанатов клуба, покинувших вираж во время домашнего матча сине-бело-голубых с «Ростовом». Его слова передает Sports.ru.

45-летний специалист дал понять, что поддерживает фанатов и понимает их позицию. По мнению Семака, людей поставили в ситуацию, при которой они не хотят ходить на футбол. Вместе с тем тренер признался, что подобные действия влияют на эмоциональное состояние игроков.

Ранее фанаты «Зенита» покинули трибуны на 60-й минуте матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста против массовых задержаний болельщиков ЦСКА после игры с сине-бело-голубыми в минувшем туре. Солидарность проявили и фанаты «Ростова» — они устроили акцию, освободив гостевой сектор на 20-й минуте.

Болельщики ЦСКА подверглись массовым задержаниям после игры с «Зенитом». Фанаты армейского клуба готовят акцию протеста в гостевом матче против «Крыльев Советов».