«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 в матче 17-го тура РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Счет открыли гости: на 11-й минуте матча хавбек Дмитрий Полоз реализовал пенальти. На 25-й минуте «Ростову» удалось удвоить преимущество: точный удар нанес форвард Николай Комличенко.

«Зенит» сумел сократить отставание в счете еще до перерыва. Бразильский полузащитник сине-бело-голубых отличился на 31-й минуте противостояния. Во втором тайме бразилец сравнял счет, оформив дубль. Итоговый счет матча — 2:2

На 20-й минуте матча фанаты «Ростова» покинули гостевую трибуну в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, подвергшихся массовым задержаниям после игры с «Зенитом». Фанаты хозяев также покинули трибуны в знак протеста на 60-й минуте матча против Р«остова».

После 17 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России. В активе команды Сергея Семака 37 очков. «Ростов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

