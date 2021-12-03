Фанаты «Ростова» покинули трибуны в матче против «Зенита» в знак протеста

Фанаты «Ростова» покинули трибуны в матче РПЛ в знак солидарности с болельщиками ЦСКА

Фанаты «Ростова» организованно покинули трибуны в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фанаты «Ростова» покинули свои места на 20-й минуте противостояния. Таким образом они выразили солидарность с болельщиками ЦСКА, которые анонсировали акцию протеста на матче против «Крыльев Советов».

2 декабря фанаты красно-синих объявили, что покинут гостевую трибуну в матче с «Крыльями Советов». Данная акция посвящена массовым задержаниям фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом».

28 ноября после домашней игры ЦСКА с «Зенитом» (0:2). В полицию доставили 408 человек, при этом было составлено около 50 протоколов. Некоторым фанатам уже выписали штрафы, а также запретили посещать стадионы на протяжении двух лет за использование пиротехники.