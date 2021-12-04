Российские биатлонисты выиграли первую медаль в сезоне на Кубке мира

Российские биатлонисты впервые в сезоне завоевали медаль в эстафете на этапе Кубка мира

Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первую медаль в текущем сезоне завоевали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. После третьего этапа россияне были на втором месте, однако не смогли удержать позицию.

Россияне отстали от победителей из Норвегии на 45,9 секунды. Второе место заняли биатлонисты из Франции.

Этап Кубка мира в Эстерсунде продлится до 5 декабря и завершится женской эстафетой и гонкой преследования у мужчин.