Глава Сахалина объяснил осеннюю «пробку» из морских судов

Глава Сахалина Валерий Лимаренко объяснил, почему осенью сформировались «пробка» из морских судов в портах Дальнего Востока. Она возникла из-за пандемии, когда начались перебои в перевозке из-за резкого всплеска спроса, заявил он в интервью РБК.

«Проблема с грузами возникла как пандемийный всплеск спроса, она урегулируется тем же способом, как решалась раньше, — упорядочением поставок», — подчеркнул губернатор. По его прогнозу, кризис продлится не более одного-двух месяцев.

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Лимаренко отметил, что при рыночной экономике такие проблемы возникать не должны. «Но мы были вынуждены взять на контроль все грузы, которые идут на Сахалин», — добавил он.

В том же интервью губернатор Сахалинской области рассказал о планах датской компании арендовать остров на Курилах. Copenhagen Infrastructure Partners занимается инвестициями в возобновляемые источники энергии и собирается производить на острове водород с помощью энергии ветра.

10 ноября президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему с грузами на Дальнем Востоке. Он поручил министру транспорта Виталию Савельеву «навести порядок» и разобраться с перевозками грузов транспортом в регионы. Проблемы со снабжением наблюдались на Сахалине, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе.