Глава Сахалина рассказал о планах датской компании арендовать остров на Курилах

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в беседе с РБК рассказал о планах датской компании Copenhagen Infrastructure Partners арендовать остров Шумшу, который относится к Северным Курильским островам.

Потенциальный арендатор специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и планирует производить на острове водород с помощью энергии ветра. В проект компания из Дании планирует вложить от 2 до 2,5 миллиарда долларов.

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«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тысяч тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — указал Лимаренко.

По словам губернатора, Северные Курильские острова не относятся к спорным территориям, поэтому нет препятствий для выстраивания долгосрочных отношений в энергетической сфере.

Ранее стало известно, что компания «Роснефть» и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) реализуют низкоуглеродные проекты, а также осуществят обмен опытом и технологическими решениями по перспективным направлениям. Стороны планируют оценить потенциал новых низкоуглеродных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов, а также на повышение энергоэффективности бизнеса, в том числе, в сфере бурения и нефтесервиса.

