Раскрыты подробности об аренде острова на Курилах датской компанией

Пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова раскрыла подробности об аренде острова на Курилах компанией из Дании. Она рассказала о желании Copenhagen Offshore Partners арендовать только часть Шумшу, пишет РБК.

Литвинова подтвердила, что датская компания хочет реализовать на Шумшу проект по производству водорода с помощью энергии ветра.

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«Но ни в коем случае речь не идет о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использования лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь главы Сахалина добавила, что стороны сейчас обсуждают водородный проект. «Чтобы перейти к каким-то конкретным действиям, необходимо пройти целый ряд процедур о возможностях использования земельного участка, получить данные по ветровым характеристикам, наличию необходимого объема воды», — объяснила она.

Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко рассказал о планах датской компании арендовать остров на Курилах. Copenhagen Infrastructure Partners занимается инвестициями в возобновляемые источники энергии и собирается производить на острове водород с помощью энергии ветра. «Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — подчеркнул Лимаренко.