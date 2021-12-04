Месси пожаловался Суаресу на страдания в ПСЖ

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал о беседе с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который проводит первый сезон в «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Onze Mondial со ссылкой на TNT Sports.

Как отмечает 34-летний Суарес, его бывший соратник по «Барселоне» страдает от игры на холоде и под снегом. Аргентинец жалуется, что столкнулся с непривычными условиями в ПСЖ. Уругваец подчеркнул, что поддерживает связь с Месси и общается с футболистом каждый день.

29 ноября Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча». Нынешний сезон аргентинец проводит в составе ПСЖ. На его счету четыре гола в 12 матчах во всех турнирах за парижан.

Месси перешел в ПСЖ из Барселоны, где выступал вместе с Суаресом. В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании. В минувшем сезоне он провел 50 матчей и забил 40 голов.