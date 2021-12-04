Антон Миранчук рассказал о желаемом клубе для брата

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о том, в каком клубе хотел бы увидеть брата Алексея. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист рассказал, что часто общается с братом, но не знает, будет ли тот уходить зимой из итальянской «Аталанты». «Какой клуб бы ему пожелал? "Барселону"», — поделился полузащитник и отметил, что хотел бы обсудить это с Алексеем.

1 декабря стало известно, что руководство «Аталанты» выдвинуло Алексею Миранчуку условие, при выполнении которого он останется в команде. По информации «РБ Спорт», если футболист не сможет проявить себя в оставшихся матчах 2021 года и будет получать мало игрового времени, то уйдет в аренду. У «Аталанты» есть договоренность с одним из европейских клубов.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.