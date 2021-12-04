Украина уничтожила материалы о спецоперации по задержанию 33 россиян

Материалы, которые касаются срыва спецоперации по задержанию 33 россиян, были уничтожены. Об этом рассказал бывший разведчик Украины Роман Червинский, который являлся одним из руководителей спецоперации, передает РИА Новости.

По его словам, материалы были уничтожены, чтобы скрыть предательство. Кроме того, по тому, что определено во временной следственной комиссии (ВСК) о спецоперации, существуют данные, которые не соответствуют действительности.

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«Я считаю, что руководство по указанию кого-то сверху сформулирует другой посыл, чтобы завести в тупик ВСК, чтобы не стало известно, как так произошло и почему операция остановилась», — сказал бывший разведчик, добавив, что там написаны «смешные вещи», например, что операцию перенесли, и установить, кто это сделал, невозможно.

В сентябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что причины срыва украинской операции по выманиванию и задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссии необходимо тщательно расследовать, в том числе на парламентском уровне. По словам чиновника, он доверяет расследованию телеканала CNN, который выяснил, что американские власти в 2020 году помогали украинским коллегам выманить наемников на территорию Белоруссии.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиян из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами. Некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но «вагнеровцы» вернулись в Россию.