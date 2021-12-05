Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса, в финале обыграв Хорватию со счетом 2-0

Сборная России по теннису обыграла национальную команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса. Результаты доступны на сайте турнира.

Россияне победили с общим счетом 2-0 и стали обладателями трофея. Сначала Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), а затем Даниил Медведев — над Марином Чиличем (7:6, 6:2). В полуфинале сборная России оказалась сильнее немцев.

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет, команда является двукратным победителем турнира в 2002-м и 2006-м. В прошлом розыгрыше россияне дошли до полуфинала, где проиграли канадцам.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).