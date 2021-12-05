Медведев прокомментировал победу сборной России в финале Кубка Дэвиса

Ключевым моментом второго матча в финале Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии стал тай-брейк в первом сете. Такой комментарий в эфире «Окко Спорт» дал теннисист Даниил Медведев, который выиграл решающую встречу у Марина Чилича. Россиянин отметил, что решающими стали именно те очки, которые удалось набрать ему, а не сопернику.

«Невероятные эмоции, гораздо больше рад за команду, чем за себя. При этом горжусь, что принес победное очко», — заявил россиянин.

Медведев также отметил игру Чилича и заявил, что последние две недели были одними из самых тяжелых в его карьере. Россиянин подчеркнул, что в концовке сезона играть всегда сложно.

Игра прошла ранее в воскресенье, 5 декабря. Российский спортсмен победил в двух сетах со счетом 7:6, 6:2. В первом поединке Андрей Рублев также в двух партиях взял верх над Борно Гойо.

Победа в Кубке Дэвиса стала для сборной России третьей в истории. Последний раз команда побеждала в турнире в 2006 году. Еще один раз россияне брали титул в 2002-м.