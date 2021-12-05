Рублев одержал победу в первом финальном матче Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо из Хорватии в первом финальном матче Кубка Дэвиса. Результаты доступны на сайте турнира.

24-летний россиянин обыграл соперника со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Победа Рублева позволила российской команде повести в счете в противостоянии с Хорватией (1:0).

В скором времени начнется другой матч финала Кубка Дэвиса. В нем россиянин Даниил Медведев встретится на корте с Марином Чиличем.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Сборная России является двукратным победителем Кубка Дэвиса в 2002-м и 2006-м. В прошлом розыгрыше россияне дошли до полуфинала, где проиграли канадцам.