Появилось видео лучших моментов UFC Вегас 44

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик опубликован в YouTube-канале UFC Russia.

В главной схватке ивента в Лас-Вегасе сошлись бразилец Жозе Алду и американец Роб Фонт. Победу судейским решением одержал Алду. В соглавном поединке выступил казахстанский и киргизский боец Рафаэль Физиев. Спортсмен нокаутировал соперника из Новой Зеландии Брэда Ридделла.

Также в рамках турнира схватку в полутяжелом весе провели Джим Крут и Джамал Хилл. Победу нокаутом праздновал последний. В легком весе американец Клей Гвида вынудил сдаться Леонарду Сантоса.

Следующим ивентом промоушена станет номерной турнир UFC 269 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Он пройдет 11 декабря. В главном поединке американец Дастин Порье попробует отобрать пояс чемпиона организации в легком весе у бразильца Чарльза Оливейры.