Назван срок сокращения числа мигрантов на стройках Москвы

Минстрой: власти Москвы определятся с идеей сокращения мигрантов на стройках в 2022 году

Глава Минстроя Ирек Файзуллин назвал ориентировочную дату сокращения числа мигрантов на стройках Москвы. По словам чиновника, власти определятся со стратегией уменьшения задействованных на столичных объектах иностранцев в 2022 году, пишет РИА Новости.

К этому сроку, по словам министра, станет понятно, как именно будет проходить реализация идеи по привлечению россиян из ближайших регионов на стройки, сейчас стройкомплекс отрабатывает это поручение. Тогда же можно будет судить о влиянии меньшего числа мигрантов на производственные мощности с учетом реновации в столице.

В Минстрое не дали каких-либо конкретных рекомендаций по реализации инициативы, но отметили, что помогают регионам в организации строительных процессов, снятии барьеров и сохранении инвестиционно-строительного цикла. Ранее Файзуллин пояснил, что для эффективной работы на стройках без мигрантов регионам необходимо хорошо обучить новые кадры.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нужно уменьшить число мигрантов на стройках домов по программе реновации в столице. Он считает, что среди районных коммунальщиков есть резерв, чтобы заменить иностранцев. Российских работников мэр призвал привлекать с помощью высокой заработной платы и достойных условий труда.