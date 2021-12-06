Путин посетит Индию

Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 декабря, отправится с визитом в Индию, где проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Предполагается, что в ходе встречи политики обсудят вопросы «дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами». Также Путин и Моди обсудят актуальные темы международной повестки, в том числе совместную работу в рамках Группы двадцати (G20), БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

О том, что Владимир Путин 6 декабря посетит Индию с визитом, стало известно 26 ноября. 30 ноября глава государства провел переговоры с вьетнамским лидером Нгуен Суан Фуком.