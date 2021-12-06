Самый дорогой футболист мира высказался о своем будущем

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не исключает, что откажется от перехода в мадридский «Реал»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о своих планах на будущее. Об этом сообщает The Sun.

22-летний форвард признался, что не разочарован тем, что выступает за парижан, несмотря на попытки мадридского «Реала» его переманить. «Все же, я выступаю не в третьем дивизионе. У нас большой клуб, у которого высокие амбиции — мы хотим выиграть Лигу чемпионов», — отметил Мбаппе.

Мбаппе не исключил, что в будущем откажется от перехода в «Реал» и останется в ПСЖ. «Одно могу сказать точно — я буду играть в топовом клубе», — подчеркнул игрок. Мбаппе — самый дорогой футболист мира. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

В октябре сообщалось, что Мбаппе не намерен продлевать контракт с парижанами, срок действия которого истекает летом 2022-го. Такое решение продиктовано желанием перейти в «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе девять голов в 21 матче во всех турнирах за ПСЖ.