Самый дорогой футболист мира отказался от любых денег ради игры за «Реал»

Килиан Мбаппе отказался от любых денег ПСЖ и намерен перейти в мадридский «Реал»

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен отказаться от любых денег ради продолжения карьеры в мадридском «Реале». Об этом сообщает AS.

22-летний форвард отказался продлевать соглашение с парижанами, какую бы сумму денег ни предложили в ПСЖ. В заметке AS отмечается, что Мбаппе давно принял решение о переходе в «Реал». Игрок ждет окончания срока действия контракта с парижским клубом. Он сможет покинуть ПСЖ на правах свободного агента уже летом 2022-го.

Мбаппе считается самым дорогим футболистом мира. Согласно оценке Trasnfermarkt, стоимость француза составляет 160 миллионов евро.

«Реал» вел переговоры с ПСЖ о трансфере игрока летом 2021 года. «Королевский клуб» был готов заплатить за форварда 180 миллионов евро, однако французский клуб планировал выручить за футболиста не менее 200 миллионов. Сделка не состоялась, и Мбаппе продолжил играть за ПСЖ.

22-летний форвард выступает за парижан с 2017 года. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, завоевал Кубок и Суперкубок страны.