Россияне высказали мнение о длительности новогодних каникул

Каждому четвертому россиянину (25 процентов) безразлично, как долго будут длиться новогодние каникулы. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

При этом 49 процентов россиян заявили, что положительно относятся к столь продолжительному отдыху. Еще 17 процентов респондентов высказали мнение, что длинные новогодние каникулы давно пора сократить.

Примечательно, что положительное отношение к длинным праздничным каникулам свойственно женщинам (54 против 45 процентов среди мужчин) и россиян моложе 34 лет (53 процентов). Недовольны длительными выходными чаще всего опрошенные старше 45 лет: 23 процентов из них считают, что новогодние каникулы нужно сократить. 30 процентам опрошенных мужчин и 19 процентам женщин безразлична продолжительность новогодних праздников.

Эксперты отмечают, что на отношение россиян к многочисленным праздничным дням в начале января повлияла пандемия коронавируса: в 2021 году тех, кто одобряет десятидневные каникулы, меньше, чем когда-либо. По мнению исследователей,

на это повлиял переизбыток выходных в течение года (в мае и ноябре), а также сложности с планированием интересного досуга в условиях коронавирусных ограничений.

Опрос проводился среди 1600 совершеннолетних россиян из 316 населенных пунктов из всех округов страны с 26 ноября по 3 декабря.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и выйти на работу со 2 января. В 2020 году он предлагал новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения. «Предлагаю закрепить 31 декабря выходным и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску», — говорил он.

В грядущем 2022 году россияне будут отдыхать 118 дней. Новогодние каникулы продлятся до 9 января. Общее количество выходных в январе составит 15 дней.