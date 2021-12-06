Россиянам назвали способ избежать штрафа при остеклении балкона

Юристы назвали россиянам способ избежать штрафов за остекление балконов. Комментарии экспертов приводит РИА Новости.

Чтобы остеклить балкон или лоджию, необходимо получить специальное разрешение от жилищной инспекции. Адвокат коллегии «Князев и партнеры» Елизавета Насртдинова предупредила, что гражданам могут не одобрить остекление, которое создает опасность для других жильцом или нарушает архитектурный облик здания. При этом, по словам юриста бюро Asterisk Степана Хантимирова, судебные споры на этой почве возникают весьма часто, так как граждане рассматривают балкон как свое имущество и считают, что вправе делать с ним все, что угодно.

За самовольное остекление можно получить штраф в размере 2-2,5 тысячи рублей для граждан и 4-5 тысячи для должностных лиц. Юридическим лицам придется заплатить 40-50 тысяч. Адвокат AVG Legal Алексей Гавришев напомнил, что собственников могут обязать убрать остекление и вернуть балкону прежний вид, если они не получили разрешение на проведение работ.

Вопросы по поводу остекления балконов возникли из-за опубликованной в СМИ информации, что с 1 марта 2022 года в России вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями, в соответствии с которыми россиян начнут штрафовать за остекленные без разрешения балконы. В Минстрое объяснили, что это правило не является нововведением, а граждане могут получить штраф за незаконное остекление и по старым правилам. Единственное изменение заключается в том, что теперь требования будут касаться и юридических лиц.