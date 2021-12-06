В Минстрое прокомментировали штрафы за остекление балконов

В Минстрое сообщили, что штрафы за остекленные балконы не являются нововведением

Штрафы за остекление балконов не являются нововведением для граждан-собственников жилья. Такой комментарий дали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что приказ Минстроя не вводит никаких новых требований для граждан-собственников — штрафы за остекленные балконы существовали и раньше. «Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — разъяснили в Минстрое.

Новый приказ министерства вступит в силу 1 марта 2022 года. Главное изменение, которое он вносит в существующие правила, — требования к пользованию жилым помещением будут предъявляться в том числе и к юридическим лицам, в чьей собственности оно находится. Раньше правила их не касались.

Ранее в декабре появилась информация, что за самовольную обшивку и остекление балкона начнут штрафовать. Все корректировки оформления фасада будет необходимо согласовывать в специальных инстанциях. Сумма штрафа за нарушение составит пять тысяч рублей. Юрист и член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин объяснил, что такая мера направлена на борьбу с перепланировками жилых помещений.