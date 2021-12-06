18-летняя фигуристка погибла вместе с женихом

Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, автомобиль Fiat 500, в котором 18-летняя спортсменка находилась вместе со своим женихом, выехал на встречную полосу в окрестностях Сан-Марино и столкнулся с другой машиной. Пара погибла на месте. Водитель другой машины получил серьезные травмы.

Маттиуццо в составе сборной Италии участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии. В свободное время она увлекалась автомобильными гонками.

10 октября российский конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика во время пробежки в Хабаровске. Призера юниорского чемпионата мира сбил грузовик Toyota Dyna. 23-летнего спортсмена доставили в больницу с множеством травм, спасти его не удалось.