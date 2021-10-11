Раскрыты подробности смерти 23-летнего российского конькобежца Захарова

Российский конькобежец Руслан Захаров погиб с результате наезда грузовика во время пробежки в Хабаровске, пишет Life.ru. Как уточнил источник, молодого спортсмена доставили в больницу с множеством травм, спасти его не удалось.

Призера юниорского чемпионата мира, победителя юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, а также многократного победителя российского первенства сбил грузовик Toyota Dyna. С места ДТП скорая увезла его в краевую больницу номер два. Врачи диагностировали у 23-летнего пациента ушиб головного мозга, конечностей, он получил тупую травму грудной клетки и другие ранения. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Как пишет «Комсомольская правда», тренер по конькобежному спорту Евгений Панкратов назвал подробности: Захаров попал под колеса транспорта во время пробежки. У водителя не было прав категории С, разрешающих управление грузовиком. В ГИБДД взяли у него анализы и начали проверку по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О смерти спортсмена стало известно в воскресенье, 10 октября. Однако подробности не разглашались.