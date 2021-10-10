Умер 23-летний российский конькобежец

Российский конькобежец Руслан Захаров скончался в возрасте 23 лет

Российский конькобежец Руслан Захаров умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается в Instagram Союза конькобежцев России (СКР).

В организации сообщили, что Захаров скончался в результате трагического инцидента. Другие подробности не разглашаются. СКР выразил соболезнования близким спортсмена.

Захаров — призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России.

25 июля сообщалось о смерти 14-летнего испанского мотогонщика. Спортсмен погиб во время соревнований, на этапе European Talent Cup.