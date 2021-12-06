Роднина одним словом отреагировала на конфликт Тарасовой и Рудковской

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой и продюсером Яной Рудковской. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Депутат назвала произошедшее смешным. Также она отказалась считать Этери Тутберидзе величайшим тренером. «Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас [космонавт Юрий] Гагарин», — посчитала Роднина.

5 декабря Тарасова высказалась о перспективах в спорте сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра. Тренер заявила, что на данный момент она не видит спортивного потенциала у семилетнего фигуриста. В ответ Рудковская сказала, что мнение Тарасовой не является для нее основополагающим, а тренер Тарасова оценила продюсера фразой «кто она такая».

Конфликт между Тарасовой и Родниной продолжается не первый год. Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974-го по 1980-й. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.