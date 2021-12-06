Суд вынес приговор за злоупотребления при поставках оборудования для «Союзов»

Кировский районный суд Самары вынес приговор бывшим начальнику финансового управления самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светланы Кирилиной и главного инженера предприятия Сергея Тюлевина. Их обвиняли в злоупотреблении полномочиями при поставках центру оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» и нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Уголовное дело было возбуждено в октябре 2016 года после масштабной проверки «Роскосмоса». По обвинению в злоупотреблении полномочиями подсудимые получили получили по девять лет колонии общего режима, обвинение в нецелевом расходовании средств было снято в связи с истечением срока давности. Согласно материалам дела, топ-менеджеры были причастны к покупке на торгах оборудования для производства ракет-носителей «Союз-2» по завышенной цене. Общий ущерб «Роскосмосу» оценен в 849 миллионов рублей. Суд полностью удовлетворил гражданский иск госкорпорации к фигурантам дела.

В конце 2020 года «Роскосмос» ввел санкции против РКЦ «Прогресс» «за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам». «Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре умер на орбите», — объяснил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.