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«Роскосмос» вслед за США ввел санкции против производителя «Союзов»

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Фото: Петр Гридин / ТАСС

«Роскосмос» объяснил РИА Новости введение санкций против Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» — разработчика и призводителя ракет «Союз-2», а также гражданских и военных космических аппаратов.

Госкорпорация утверждает, что согласно требованиям российского законодательства «обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам». В «Роскосмосе» не назвали конкретную причину введения санкций против ведущего предприятия ракетно-космической отрасли страны, в 2020 году обеспечившего проведение 14 из 16 российских пусков.

В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых введены санкции за сотрудничество с военными, в частности, самарский РКЦ «Прогресс».

Сумма претензий «Роскосмоса» к РКЦ «Прогресс» превышает 4,7 миллиарда рублей.

В августе гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов заявил РИА Новости, что отправка на орбиту пары гражданских спутников «Ресурс-П» откладывается из-за отсутствия комплектующих, поставляемых внешними подрядчиками. В том же месяце аналитик Барт Хендрикс в публикации в журнале The Space Review рассказал о разработке самарским предприятием военных спутников и связанных с этим затруднениях.

В настоящее время на РКЦ «Прогресс» проводятся массовые сокращения, а «Роскосмос» выводит деньги из этого предприятия. В июле 2018 года гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин анонсировал объединение в производственную кооперацию прибыльного РКЦ «Прогресс» и убыточного Центра Хруничева, производящего ракеты «Протон-М» и «Ангара». «Нам надо оперативно принять план финансового оздоровления Центра Хруничева», — объяснил свое решение менеджер.

По его словам, с 2018 по 2020 годы благодаря усилиям «Роскосмоса», правительства и Минфина финансовая «дыра», создаваемая московским Центром Хруничева, сократилась на 70 миллиардов рублей.

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