Рогозин объяснил наказанием санкции «Роскосмоса» против производителя «Союзов»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил ТАСС наказанием санкции, введенные госкорпорацией против Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», разработчика и производителя ракет «Союз-2», а также гражданских и военных космических аппаратов.

«Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре умер на орбите», — заявил менеджер, не уточнив название спутника.

По его словам, согласно действующему российскому законодательству госкорпорация «обязана предъявить иск в связи с отказом спутника, включив в стоимость иска также и стоимость пусковой услуги по выведению этого аппарата на орбиту», так как в противном случае под суд должен «придется пойти представителям самой госкорпорации».

В случившемся Рогозин обвинил предыдущее руководство РКЦ «Прогресс», в настоящее время находящееся под следствием. «Тем, кто думает своей головой и будет спасать свое предприятие, будет непросто найти решение», — заявил чиновник о перспективах производителя «Союз-2», в 2020 году обеспечившего проведение 14 из 16 российских пусков.

По его словам, госкорпорация «обязана наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают».

В декабре Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых введены санкции за сотрудничество с военными, в частности самарский РКЦ «Прогресс».

Сумма претензий «Роскосмоса» к РКЦ «Прогресс» превышает 4,7 миллиарда рублей.

В настоящее время на РКЦ «Прогресс» проводятся массовые сокращения, а «Роскосмос» выводит деньги из этого предприятия. В июле 2018 года гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин анонсировал объединение в производственную кооперацию прибыльного РКЦ «Прогресс» и убыточного Центра Хруничева, производящего ракеты «Протон-М» и «Ангара». «Нам надо оперативно принять план финансового оздоровления Центра Хруничева», — объяснил свое решение менеджер.

По его словам, с 2018 по 2020 годы благодаря усилиям «Роскосмоса», правительства и Минфина финансовая «дыра», создаваемая московским Центром Хруничева, сократилась на 70 миллиардов рублей.

В январе 2019 года действующий гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники. «Во-первых, причина техническая, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому пока это не выносится в медийное поле. Причины по отказам — они, если говорить, так сказать, общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — сказал глава предприятия.

Производством электронных компонентов для спутников самарское предприятие не занимается, а покупает их, подобно другим предприятиям госкорпорации, у внешней стороны. Из-за введенных после присоединения Крыма к России в 2014 году западными странами в отношении Москвы санкций доступ российских предприятий к современной микроэлектронике космического назначения ограничен.

Спутники «Ресурс-П» №1, №2 и №3 запущены в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. В настоящее время штатно функционирует только первый космический аппарат, второй — не действует, третий — частично работает.