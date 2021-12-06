Россиянам назвали тревожные симптомы коронавируса

Кардиолог Шугушев: устойчивая температура и одышка могут свидетельствовать о коронавирусе

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя и врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев назвал россиянам тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии коронавируса. Об этом в понедельник, 6 декабря, пишут «Известия».

По мнению специалиста, обращать внимание нужно на три ключевых симптома. Первый — это устойчивая к жаропонижающим средствам температура выше 38 градусов. «Устойчивая» означает, что если человек выпивает жаропонижающее, оно действует до шести часов.

Второй признак — частота дыхания. «Если мы делаем больше 28 вдохов в течение минуты, такое состояние считается одышкой», объяснил Шугушев.

Третье, на что стоит обратить внимание, — это показатель насыщения крови кислородом. Если он падает до 92-93, нужно вызывать врача или скорую помощь, считает профессор. Он отметил, что самое главное при наличии каких-либо симптомов, напоминающих острую респираторную вирусную инфекцию, «считать их COVID-19, пока не будет доказано обратное».

Доктор также подчеркнул, что у пациентов с хроническими заболеваниями и пациентов старше 65 лет коронавирус может протекать в нетипичной или бессимптомной форме.

По данным оперштаба на 6 декабря, в России за сутки выявили 32 136 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 833 749.