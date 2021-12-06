Экс-футболист сборной России объяснил реакцию Панарина на фразу канадца о России

Футболист Тарасов о ссоре Панарина с канадцем Маршандом: он поступил как настоящий мужчина

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов в Instagram высказался о ссоре форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина с нападающим «Бостон Брюинс» Брэдом Маршандом во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен объяснил, что мужчина не должен молчать, если кто-то нелестно говорит о его стране. «Он поступил как настоящий мужчина. "Тебя провоцируют, а ты не провоцируйся" — это не про мужские уличные понятия. С противником такое не прокатит», — посчитал он.

26 ноября во время матча между «Брюинс» и «Рейнджерс» Панарин бросил перчатку в Маршанда за слова о России. За это россиянин был оштрафован на пять тысяч долларов. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:2.

Позднее Маршанд раскрыл разговор, приведший к конфликту с российским игроком. Во время ссоры он сказал, что в России Панарина никто не любит.