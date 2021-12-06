Рождественские ели оказались под угрозой из-за изменения климата

В американских штатах Вермонт и Нью-Хэмпшир обеспокоились проблемой изменения климата, из-за которой под угрозой оказались рождественские ели. Владельцы хозяйств потеряли часть насаждений из-за трудных погодных условий, сообщает радиостанция NHPR.

Материалы по теме Зеленый шпиль. Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения? Есть такая традиция Грабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение

В Ассоциации рождественских елок двух штатов отметили, что ферма в Вермонте потеряла 30 процентов деревьев, которые были высажены в 2020 году. Причиной гибели деревьев стали экстремальная засуха в мае и июне, а также сильные ливни. По словам фермеров, из-за уменьшения предложения покупателям стоит готовиться к повышению цен.

Среди угроз деревьям от ливней фермеры назвали намокание корней, от которого страдают некоторые виды елей. Вместе с водой в почве также могут распространяться вредные грибки и болезни. В качестве одного из способов сохранения деревьев в совете Нью-Хэмпшира решили высаживать маленькие деревья между крупными — массивная крона создает для небольших елей тень, частично препятствуя воздействию температур.

В сентябре 2021 года о проблемах с деревьями из-за глобального потепления заявили американские ученые. Они заметили, что осенью в США посадки начали желтеть позже или вовсе оставались зелеными. Листья стали вянуть раньше времени из-за засухи или же оставались зелеными и не опадали, пока их не срывал сильный ветер.