Вирусолог заявил о невозможности защититься от проникновения омикрона в Россию

Избежать проникновения штамма коронавируса омикрон в Россию было невозможно. Такое заявление сделал профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет «360».

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По его словам, омикрон отличается повышенной заразностью, но делать выводы о том, насколько он опасен, пока рано. Альтштейн также отметил, что, по предварительным данным, к росту смертельных случаев заражения он пока не привел.

Вирусолог также не исключил, что новый штамм COVID-19 может оказаться неопасным, и предположил, что он станет последней мутацией, после чего пандемия закончится. Но в настоящий момент эпидемическая ситуация остается сложной, отметил Альтштейн и добавил, что сейчас защищаться нужно в первую очередь от дельта-штамма.

«Главный враг сейчас не штамм омикрон, а дельта, который убивает людей», — подытожил эксперт.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил, что у двоих прилетевших из ЮАР россиян подтвердился омикрон-штамм коронавируса. В ведомстве также уточнили, что штаммы COVID-19 еще у десяти туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, пока определяются.