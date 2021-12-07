На ускоренное расселение из аварийного жилья выделят миллиарды рублей

Кабмин выделил регионам на расселение из аварийного жилья более 100 миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на ускоренное расселение россиян из аварийного жилья регионам выделят более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства ускорят реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В итоге расселить планируют более двух миллионов квадратных метров аварийного жилья. Деньги выделили из резервного фонда правительства. По словам Мишустина, мера позволит обеспечить граждан современными и комфортными квартирами и домами.

Премьер-министр также подписал распоряжение о выделении 1,2 миллиарда рублей на модернизацию инфраструктуры в регионах. Средства из резервного фонда отправят в Санкт-Петербург, где реконструируют сооружения, защищающие город от наводнения. В Псковской области благоустроят дворы и общественные места, в Курске отремонтируют очистные сооружения, а в Камчатском крае проведут работы, чтобы повысить устойчивость домов к землетрясениям.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о выделении нескольких миллиардов рублей на расселение жителей аварийных домов в Сахалинской области. Средства захотели выделить из резервного фонда кабмина, реализацию мероприятий по переселению оценили в 4,6 миллиарда рублей.