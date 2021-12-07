Греф предложил оставить россиянам дешевую ипотеку

Государственную программу льготной ипотеки на новостройки следует продлить для отдельных регионов или категорий граждан. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает РИА Новости.

«Я бы, например, в каком-то виде, может быть, не 100 процентов, но для определенных категорий людей, может быть, для определенных регионов такую программу вполне можно было бы сохранить», — заявил Греф и добавил, что программа показала хорошие результаты. Глава Сбербанка отметил, что сейчас программа обходится государству несколько дороже из-за роста ключевой ставки. Однако если ставка снизится, программа станет выгодной с точки зрения затрат на нее.

Срок действия программы льготной ипотеки уже продлевался до июня 2021 года. Тогда максимальная ставка по программе была поднята с 6,5 до 7 процентов, а сумму кредита уменьшили до трех миллионов рублей для всех регионов. Оставить россиянам дешевую ипотеку уже предложили глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин и топ-менеджер ВТБ Анатолий Печатников. При этом Печатников тоже заявил, что программа нуждается в модернизации, а сохранить ее необходимо для таких категорий населения, как врачи и учителя.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина тем не менее заявила, что регулятор не считает необходимым продление программы льготной ипотеки. ЦБ планирует завершить программу в намеченный срок. Набиуллина отметила, что в России, помимо льготной ипотеки, действуют другие ипотечные программы для отдельных категорий граждан.