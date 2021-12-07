Нутрициолог раскрыла пользу морской капусты

Нутрициолог Ольга Ковиненко заявила, что морская капуста обладает множеством полезных свойств. В частности, этот продукт положительно влияет на работу щитовидной железы и мозга, сообщает РИА Новости.

Ковиненко назвала морскую капусту полезным продуктом. Специалист раскрыла свойства этого продукта: он богат органическим йодом, а также железом, магнием, цинком, хромом, жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами А, В, С, Е, D и K.

«Морская капуста благотворно влияет на работу мозга, дарит энергию и хорошее самочувствие, улучшает обмен веществ, работу кишечника и выводит шлаки», — отметила специалист.

Нутрициолог подчеркнула, что при выборе морской капусты следует читать состав на ее упаковке. Этот продукт не требует консервантов и усилителей вкусов. Кроме того, важно обратить внимание на место производства ламинарии: поскольку водоросли активно впитывают в себя разные вещества, то они могут быть токсичными, если росли в загрязненной местности. Ковиненко посоветовала покупать морскую капусту в сухом виде.

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