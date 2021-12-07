Мэр Полтавы попал в базу «Миротворца» после высказываний о Донбассе

Мэра Полтавы Мамая внесли в базу «Миротворца» после высказываний о войне в Донбассе

Мэр украинского города Полтава Александр Мамай после высказываний о войне в Донбассе попал в базу данных сайта «Миротворец», создатели которого публикуют личные данные сепаратистов, пророссийских активистов и «агентов Кремля». Информация об этом появилась на сайте проекта.

В базу «Миротворца» Мамая внесли как «пособника террористов и российских оккупантов». На сайте его обвиняют в «распространении кремлевской пропаганды», а также в участии в «актах гуманитарной агрессии против Украины» и «пропагандистских мероприятиях России».

Кроме того, в базе указано, что в прошлом мэр Полтавы был сторонником четвертого президента Украины Виктора Януковича и состоял в «Партии регионов».

Ранее Мамай в интервью заявил, что конфликт в Донбассе является войной «между братьями» и в то же время противостоянием России и США. При этом он посетовал на вред экономических санкций, введенных Украиной после 2014 года.

До этого в базу «Миротворца» попала 12-летняя девочка из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова, которая обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за ситуации в Донбассе. По мнению авторов проекта, она оказалась «жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды».