Опубликован снимок из кабинета Байдена во время переговоров с Путиным

Белый дом показал фото из кабинета Байдена во время онлайн-переговоров с Путиным

Белый дом опубликовал снимок из кабинета президента США Джо Байдена во время переговоров по видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным. Фото размешено в официальном Twitter-аккаунте администрации американского президента.

На снимке видно, что помимо Байдена во время беседы присутствовали еще четыре человека, среди которых глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Ранее Белый дом перечислил основные темы, которые поднимались в ходе переговоров президентов России и США. В Вашингтоне указали, что Байден озвучил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины.

Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.