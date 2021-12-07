Появились подробности о стрелявшем в московском МФЦ

«112»: Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ в Москве, был в неадекватном состоянии

Сергей Глазов, задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, находится в неадекватном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что подозреваемый не был ранее судим. Он приехал в МФЦ на велосипеде с мотором, его обезвредил сотрудник ФМС.

Как сообщалось ранее, Глазов открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». В настоящий момент он задержан.

По предварительным данным, стрельбе предшествовал конфликт с охранником из-за защитной медицинской маски. По данным МВД, в результате происшествия погибли два человека — сотрудница МФЦ и один из посетителей. Сведения о двух погибших подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Уточняется, что еще трое получили ранения, в их числе десятилетняя девочка.