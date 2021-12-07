Бывший игрок ЦСКА попал в список худших трансферов АПЛ

Бывший игрок ЦСКА попал в список десяти худших летних трансферов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Mirror.

В списке оказался хорватский полузащитник Никола Влашич, выступавший за ЦСКА. В августе этого года игрок перешел в лондонский «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан на пять лет.

24-летний футболист провел три матча в АПЛ, но не отметился голами. Сообщается, что игрок может покинуть «Вест Хэм» зимой, поскольку в клубе рассматривают возможность покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

В июле Влашичем интересовался «Милан». Итальянский клуб предлагал за игрока 25 миллионов евро, в то время как ЦСКА настаивал на сумме в 30 миллионов евро. Несмотря на просьбу футболиста отпустить его, армейцы отклонили предложение миланцев.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018-го по 2021 год. В 108 матчах в составе московского клуба футболист забил 33 мяча.