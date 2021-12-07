Бывшая супруга Верховного правителя Малайзии уехала из России

Российская модель, обладательница титула «Мисс Москва 2015» и бывшая супруга Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина покинула Россию и переехала с сыном в Великобританию. Об этом она сообщила в Instagram.

В понедельник, 6 декабря, на странице Воеводиной в соцсети появилась фотография, на которой она запечатлена с ребенком в британской столице. «Мы вернулись домой — в Лондон!» — подписала она пост.

Модель рассказала, что жизнь в Лондоне была ее целью. «Получение образования для моего сына в Великобритании всегда было целью моей жизни, и я рада, что постепенно выполняю свой план!» — написала Воеводина.

Материалы по теме «Влюбила в себя султана» Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи

Кроме того, она объяснила свое длительное отсутствие в соцсетях тем, что ей было нужно «собрать сто пятьсот бумажек» и обустроиться — найти работу, снять квартиру и полностью обставить ее.

В январе Воеводина посоветовала не выходить замуж за королей. Заявление обладательница титула «Мисс Москва 2015» сделала в беседе с бывшими участницами проекта «Дом-2».

О свадьбе Воеводиной и Мухаммада V в подмосковной Барвихе стало известно в ноябре 2018 года. Через несколько недель Мухаммаду пришлось отречься от престола. В мае 2019 года Воеводина родила сына, а еще через два месяца выяснилось, что пара разводится. Королева красоты утверждала, что узнала о намерении султана расторгнуть брак через интернет.