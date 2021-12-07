Володин призвал изучить комментарии под его постом о QR-кодах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал изучить комментарии под постом в Telegram, в котором он попросил у россиян обратной связи на тему законопроектов о QR-кодах. Его слова передает РИА Новости.

По словам Володина, отклики под его публикацией о QR-кодах надо изучать, так как это обратная связь от граждан. Спикер Госдумы также отметил, что не считает ботами пользователей, которые на него подписаны и которые оставляют комментарии под его записями.

Володин добавил, что законопроекты о QR-кодах в России требуют обсуждения. «Мы ждем отзывы из регионов. В целом задача Госдумы — работать с обществом», — уточнил он.

6 декабря сообщалось о том, что публикация Володина на тему законопроектов о QR-кодах набрала миллион просмотров в Telegram. Пользователи оставили под ней более 720 тысяч комментариев.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя пост спикера Госдумы, заявил, что в Кремле приветствуют любые способы получения достоверной обратной связи от населения. «Это гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальные настроения», — заявил он.

Публикация о QR-кодах появилась в Telegram-канале Володина 24 ноября. В посте он сообщил, что законопроекты о введении QR-кодов обсудят на площадке трех комитетов и во всех фракциях Госдумы. По словам спикера, властям важно получить обратную связь и по этой причине он решил открыть комментарии к посту.